Juve Milan, Bianchin conferma tutto: «Giocherà lui, Conceicao ha deciso così»

Dalle colonne della Gazzetta dello Sport, Luca Bianchin, noto giornalista, ha confermato la scelta di Sergio Conceicao in vista di Juve-Milan, semifinale di Supercoppa Italiana:

PAROLE – «Tomori titolare in Juve-Milan. Fikayo è stato cercato dalla Juve, che ha fatto sapere di poter offrire 25-30 milioni. La sua priorità però è chiara: rimanere al Milan. E Conceiçao sembra volerlo mettere alla prova: per me sei forte, dimostrami di essere all’altezza».