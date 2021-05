Juve-Inter, Padovan punge: «La partita l’ha decisa l’arbitro. Rigore dubbio»

Giancarlo Padovan, giornalista, ha rilasciato queste dichiarazioni sulla vittoria della Juve contro l’Inter. Le dichiarazioni

Ospite negli studi di Sky Sport 24, il giornalista Giancarlo Padovan ha espresso il suo pensiero sulla vittoria della Juve contro l’Inter.

«Un pochino di più rispetto alle partite precedenti, certamente più che a Udine considerando anche l’avversario di valore. Io Ronaldo non l’ho visto, solo sul rigore che Handanovic gli ha rimesso lì. È stato sostituito non perché Pirlo sia diventato coraggioso, ma perché non poteva fare altrimenti. Gli altri cambi, invece, sono stati fruttiferi. La partita per me è stata decisa dall’arbitro Calvarese, non dalla Juve. L’ultimo calcio di rigore piuttosto dubbio e meritevole del VAR. Ieri ha arbitrato il Var. L’arbitro è stato una presenza simbolica, ma decisiva perché ha assegnato un rigore dubbio alla Juve: Cuadrado è andato a cercare Perisic».