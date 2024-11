Jovic salta Milan Juve: Fonseca non recupera l’attaccante. Il motivo del forfait del giocatore serbo per il big match di sabato a San Siro

Jovic non sarà a disposizione di Fonseca per Milan Juve, big match in programma sabato dalle 18 a San Siro.

In base a quanto reso noto dalla Gazzetta dello Sport, infatti, l’attaccante serbo è ancora alle prese con la pubalgia e quindi non riesce a recuperare per la sfida contro i bianconeri. Jovic aveva dato forfait anche per le due partite della Serbia in Nations League per lo stesso motivo.