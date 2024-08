Jovic via dal Milan: l’attaccante ha le IDEE chiare, il gesto per BLINDARE il suo futuro in rossonero

In casa Milan tiene banco il futuro di Jovic. L’attaccante serbo ha le idee chiare e blinda la sua permanenza in rossonero

Nessun addio. In casa Milan tiene banco il futuro di Jovic. L’attaccante serbo ha le idee chiare e blinda la sua permanenza in rossonero:

Stando a quanto riferito da Il Giornale avrebbe rispedito al mittente due offerte recentemente pervenutegli dall’estero. A discapito dell’arrivo di un top come Alvaro Morata e dell’interesse del club per Tammy Abraham, infatti, la volontà del centravanti serbo sembrerebbe essere quella di restare in rossonero per giocarsi le sue carte nelle gerarchie tecniche di Paulo Fonseca.