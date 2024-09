Jovic e Pavlovic in NAZIONALE, il PROGRAMMA degli IMPEGNI dei due rossoneri

Jovic e Pavlovic saranno adesso impegnati con la Nazionale serba per le sfide dei gironi della Nations League

Mentre alcuni compagni del Milan, come Luka Jovic, cercano ancora il ritmo giusto, Strahinja Pavlovic ha già conquistato San Siro. Il suo gol contro la Lazio ha confermato l’ottimo impatto avuto finora. Una prestazione che gli è valsa la convocazione in Nazionale per le sfide di Nations League contro Spagna e Danimarca.

Pavlovic e Jovic si preparano quindi a vestire la maglia della Serbia, prima a Belgrado contro le Furie Rosse e poi a Copenaghen contro la Danimarca. Due impegni cruciali per la Nazionale, che potrà contare anche sulla solidità difensiva e la determinazione del giovane milanista.