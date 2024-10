Jovic Milan, quando tornerà a disposizione l’attaccante? Cosa filtra

Jovic Milan, quando tornerà a disposizione l’attaccante? Le ultimissime notizie sul mondo della squadra rossonera

Il Milan, causa rinvio, oggi non è sceso in campo contro il Bologna per la nona giornata del campionato di Serie A. Se si fosse potuta disputare, comunque, non ci sarebbe stato Jovic.

L’attaccante serbo, infatti, continua ad allenarsi a parte a causa della pubalgia. In vista della partita contro il Napoli di martedì, dunque, regna ancora grande incertezza in merito al suo stato fisico.