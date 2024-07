Jovic Milan: spunta il RETROSCENA con la Roma e l’INTRECCIO con Abraham! Tutta la verità

Il futuro di Jovic sarà con ogni probabilità al Milan. Tuttavia spunta il retroscena con la Roma e l’intreccio con Abraham

Luka Jovic resterà con ogni probabilità al Milan. Attenzione però al retroscena svelato da Luca Marchetti a Sky Sport, durante l’edizione dedicata al mercato:

LE PAROLE – «C’è stato un interessamento per Abraham, un’operazione che le due società stavano studiando con l’inserimento all’interno di contropartite tecniche. Contropartite che per ora non sono state individuate perchè una delle due sarebbe dovuta essere Jovic, alla Roma questo tipo di scambio non va bene, anche se il giocatore è ben felice di rimanere in Italia e continuare in rossonero»