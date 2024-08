Jovic Milan, il futuro resta in BILICO: spunta l’ipotesi che NESSUNO si aspettava

Jovic-Milan, il futuro resta in bilico: cessione sempre possibile ma spunta l’ipotesi terza punta. La situazione

Come riportato da Tuttosport, l’uscita di Luka Jovic nell’attuale calciomercato Milan resta una possibilità sempre aperta nonostante la ferrea volontà del serbo di rimanere a Milanello.

Se non dovesse effettivamente pervenire un’offerta convincente per il club rossonero e per il ragazzo, Fonseca potrebbe tenerlo in rosa come terza punta: in quel caso dunque l’arrivo di un secondo centravanti (Abraham) sarebbe comunque possibile. Prossimi giorni decisivi.