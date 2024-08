Jovic Milan: dalle parole di Fonseca alla SCELTA non banale del numero di maglia, il FUTURO può essere ancora rossonero

In casa Milan tiene banco il futuro di Jovic. Dalle parole di Fonseca alla scelta del nuovo numero di maglia, può restare in rossonero

l’allenatore ieri in conferenza stampa post Milan Monza ha dichiarato che è rimasto sorpreso dall’impegno del ragazzo e che conta su di lui per il suo corso in rossonero. La scelta del numero 9 non è banale: oltre ad essere stato quello indossato da Giroud nelle ultime tre stagioni dà più di un indizio che non serve cercare un nuovo attaccante (Abraham), è già in casa.