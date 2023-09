Jovic Milan, i dettagli dell’accordo con la Fiorentina: c’è una novità importante riguardante l’attaccante serbo

Emergono importanti dettagli dell’operazione che ha portato Luka Jovic al Milan nelle ultimissime ore di calciomercato.

Come riportato da Relevo, il club rossonero ha preso il serbo a zero senza nemmeno una percentuale sulla futura rivendita in favore della Fiorentina. L’attaccante ha firmato un contratto di un anno con opzione per altri tre se le parti decidessero di proseguire insieme.