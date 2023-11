Jovic può dire addio al Milan: ci sono aggiornamenti sul serbo

Jovic può dire addio al Milan: ci sono aggiornamenti sull’attaccante serbo, arrivato in estate dalla Fiorentina

L’edizione odierna di Tuttosport ha fornito preziosi aggiornamenti anche sul possibile futuro di Luka Jovic, attaccante arrivato al Milan nelle ultime ore dell’ultima sessione di mercato.

Il serbo finora non è riuscito minimamente a incidere come si auspicava e per questo difficilmente verrà attivata la clausola di estensione del suo contratto, salvo ovviamente colpi di scena.