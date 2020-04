Jovic come Theo Hernandez: il Milan ci riprova con il Real Madrid

Jovic, il Milan ci riprova con il Real Madrid. Il prestito non è poi così difficile, più complicato invece l’acquisto

Il Milan ha stretta necessità di acquistare un attaccante. Al di là del cambio di dirigenza o di allenatore, è indubbio che nel reparto avanzato ci sarà il vuoto. Il sempre più probabile addio di Zlatan Ibrahimovic lascerà i rossoneri senza un centravanti di ruolo. Inoltre, Ante Rebic (che nasce come esterno alto a sinistra) potrebbe non essere riscattato. Tra i profili valutati dal Milan c’è quello di Jovic, attaccante del Real Madrid che in questa stagione ha trovato pochissimo spazio.

I rossoneri potrebbero tentare un approccio come già fatto lo scorso anno con Theo Hernandez. La trattativa per l’acquisto sembra molto difficile (il Real lo pagò 60 milioni), ma non quella per il prestito. Infatti al momento nessun club sembra aver preso contatto con i blancos per l’attaccante. Lo stesso giocatore non scarterebbe l’idea di maturare un anno a Milano per ritornare poi a Madrid per fare il titolare.