Joao Felix Milan, il club rossonero vuole portare il portoghese a Milanello: oggi l’incontro con Mendes, può arrivare in prestito

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, quella di oggi sarà una giornata fondamentale per il calciomercato Milan.

Oltre a Gimenez si discuterà a oltranza di Joao Felix. E se ne discuterà di persona:

è atteso in giornata l’arrivo di Jorge Mendes, manager di Joao Felix. Un jolly d’attacco che può

restituire imprevedibilità a un reparto che sembra aver perso ispirazione e fantasia. La trattativa tra club per giungere a un’intesa, necessaria e impegnativa per Gimenez, sarebbe in

questo caso molto più semplice. Il Milan lo prenderebbe in prestito dal Chelsea: una formula

da ridiscutere poi la prossima estate. A 25 anni Joao, grande promessa del calcio portoghese,

cerca ancora una definitiva affermazione: il Milan sarebbe un nuovo tentativo dopo le esperienze al Benfica prima, al Barcellona e all’Atletico Madrid poi.