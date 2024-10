Jimenez Milan, il giovane potrà avere maggiore spazio! A repentaglio la titolarità di questo giocatore

Jimenez Milan, il giovane terzino del Milan Futuro potrà avere maggiore spazio nella seconda parte di stagione ai danni di Calabria

Come riporta il giornalista Daniele Longo, il Milan potrebbe concedere maggiore spazio a Jimenez nella seconda parte di stagione. Il giovane terzino del Milan Futuro è un titolarissimo in Serie C e ha già esordito in prima squadra in Serie A.

Già probabile il suo impiego nelle prossime due partite in cui mancherà per squalifica Theo Hernandez. I problemi contrattuali che riguardano il capitano Davide Calabria potrebbero regalargli anche la possibilità di occupare la fascia destra.