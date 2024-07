Jeda SI SBILANCIA: «Queste le mie favorite per lo scudetto, curioso di vedere il Milan. L’Italia riparta da questi giocatori»

L’ex attaccante del Cagliari, Jeda Capucho Neves, ha fatto una panoramica sulle squadre candidate allo scudetto, tra cui il Milan

Intervistato in esclusiva da CagliariNews24.com, Jeda Capucho Neves (noto semplicemente come Jeda), l’ex attaccante ha toccato vari temi tra cui quello delle favorite alla vittoria del prossimo campionato di Serie A, citando il Milan di Fonseca.

FAVORITE ALLO SCUDETTO – «La squadra favorita è sicuramente l’Inter, non la mettiamo nemmeno in lizza perché è scontato. È la detentrice attuale dello Scudetto. È la prima favorita: ha un organico di tutto valore, è una squadra che non svende nessuno, ma rinforza ulteriormente. È una squadra completa. Sono molto curioso di vedere la Juventus, il Milan e il Napoli. Sono le tre squadre che metto sotto il gradino, tra quelle in grado di poter impensierire l’Inter. Sappiamo benissimo dei cambiamenti che ci sono stati in queste tre squadre, partendo dagli allenatori. Un po’ di stravolgimento dal mercato ci sarà ed è inevitabile che queste squadre punteranno a fare un campionato di vertice».

DA QUALI GIOCATORI DOVREBBERO RIPARTIRE BRASILE E ITALIA? – «Per il Brasile Vinicius, Endrick, hanno parlato tantissimo di Neymar. Lo avrei rigenerato per ritrovare un po’ di personalità nel Brasile. Vinicius è il punto di forza, ma io cambierei l’allenatore. Per l’Italia bisogna capire il discorso tecnico, se la federazione crede ancora in Spalletti. Io credo che sia un grande allenatore, su questo non c’è dubbio. Purtroppo, come i giocatori, ci sono anche gli allenatori di Nazionale e di club. Nell’Italia, ci sono molti giocatori di Club che spariscono quando vestono la maglia della Nazionale. Vedo la stessa cosa anche nel Brasile. In Italia metterei i giovani e ci crederei fino in fondo, i vari Calafiori, Bastoni, Buongiorno… bisogna credere in questi giocatori qua, l’osso duro di questa Nazionale. Ci sono da fare valutazioni su tanti altri. Bisogna vedere se questi giocatori sono da Nazionale oppure no perché molte volte ti ingannano. Nel club è una cosa, ma in Nazionale cambia tutto».

