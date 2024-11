Jankulovski sicuro: «Theo o Dimarco? Prendo il primo, ma la storia del nerazzurro è molto bella. Come ha detto Capello...»

Le parole di Marek Jankulovski, ospite di Champions Lounge – programma in onda ogni giovedì sul canale Twitch dedicato

Intervenuto su Champions Lounge, programma in onda ogni giovedì sul canale Twitch dedicato, Marek Jankulovski ha risposto alla domanda su chi prenderebbe tra Theo o Dimarco. La scelta è ricaduta sul terzino del Milan, ecco perchè:

PAROLE – «Fra Theo e Dimarco prendo Theo, ma ho letto la storia di Dimarco ed è molto bella. Voleva anche smettere e ha avuto i suoi giorni difficili. Anche mister Capello l’ha indicato come importante nel suo ruolo. È sempre puntuale, ha un’ottima corsa e fa anche bei gol. A me piace molto, è fortissimo se parliamo di terzini. Mi piace da vedere quando gioca, è completo e per l’Inter sulla fascia sinistra è fondamentale».