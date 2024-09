Jacobelli PUNGE: «La difesa del Milan è troppo PERFORABILE. Theo e Leao? Atteggiamento URTICANTE». La critica

Il giornalista Xavier Jacobelli, intervenuto ai microfoni di Tmw Radio, ha espresso una critica nei confronti del Milan e di alcuni suoi giocatori dopo il pareggio contro la Lazio e i soli due punti conquistati nelle prime tre partite di campionato.

LE PAROLE – «L’Inter è già in grande forma, la prova di forza con l’Atalanta è stata notevole. La Juventus sta crescendo, ma i nuovi arrivati hanno bisogno di tempo per inserirsi negli schemi di Motta. Il Napoli, che non avrà competizioni europee dopo quattordici anni, può concentrarsi sul campionato con i nuovi arrivi. Il Milan invece ha una difesa troppo perforabile e ha dovuto affrontare l’urticante atteggiamento di Theo e Leao».