Ivo Pulcini fa chiarezza: «Non ho mai detto questa cosa!». Le ultimissime sul mondo del campionato italiano di Serie A

Ai microfoni di QSVS ha parlato il professor Pulcini ha smentito tutte le voci sulle ipotesi di problemi medici di Pavlovic, attuale difensore del Milan e vicinissimo proprio alla Lazio nel 2019.

PAROLE – Non ho mai detto quanto riportato dal Messaggero e sono in attesa di una rettifica. Non mi permetterei mai di riferirmi a calciatori di altre società. Non ho hai fatto certificati di non idoneità a calciatori che giocano in SerieA. Sono shockato. Ho spiegato solamente il soccorso che alla Lazio abbiamo insegnato ai giocatori in caso di situazioni d’emergenza come capitavo a #Bove