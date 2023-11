Italiano: «Contento per Nzola, spero che il gol gli dia fiducia». Le parole dell’allenatore della Fiorentina

Vincenzo Italiano, a Sky sport, ha così parlato dopo Cukaricki-Fiorentina.

LE PAROLE – «Siamo venuti qui per fare nostra la partita e ci siamo riusciti, a noi interessava solo vincerla. Sono contento per Nzola e per come si è procurato il rigore. Potevamo fare più gol, ma loro in casa sono diversi e si è notato oggi. Svolta Nzola? Non lo so, ma mi è piaciuto come è riuscito a procurarsi il rigore , è una sua caratteristica quella di attaccare gli spazi. Mi auguro che questo gol gli dia fiducia, può essere per noi un attaccante risolutivo».