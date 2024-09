Italia Under 19, TERMINA 2-2 la gara con la Croazia: le PRESTAZIONI dei ROSSONERI in campo

Diversi i calciatori del Milan in campo nella gara tra Italia Under 19 e i pari età della Croazia, con il punteggio fissatosi sul 2-2

L’Italia Under 19 ha concluso il torneo internazionale in Croazia con un pareggio per 2-2 contro i pari età croati. La partita, combattuta sul campo di Cakovec, ha visto i giovani Azzurri, tra cui diversi talenti del Milan come Bakoune, Magni, Liberali e Sala, impegnati in una sfida intensa e combattuta.

La Nazionale Italiana Under 19 ha concluso il torneo internazionale in Croazia con un pareggio per 2-2 contro i pari età croati. La partita, combattuta sul campo di Cakovec, ha visto gli Azzurrini passare in vantaggio al 51′ grazie a un rigore trasformato dal romanista Mattia Mannini.

La Croazia ha reagito prontamente, ribaltando il risultato con le reti di Marko Zebić (Dinamo Zagabria) al 53′ e Filip Živković (Osijek) al 58′. L’Italia, rimasta in inferiorità numerica al 57′ per l’espulsione del portiere Renato Bellucci Marin (Roma), ha trovato il pareggio definitivo al 60′ con l’attaccante viola Maat Daniel Caprini.

Il tecnico Alberto Bollini ha sottolineato l’intensità della partita, soprattutto dal punto di vista temperamentale. Ha riconosciuto la difficoltà creata dalla Croazia sul piano del ritmo e del palleggio, ma ha elogiato la compattezza difensiva degli Azzurrini, che non hanno concesso grandi occasioni da gol nel primo tempo. Bollini ha evidenziato la reazione della squadra dopo l’espulsione del portiere, dimostrando carattere e determinazione nel trovare il pareggio.

Bollini ha definito il torneo come un’esperienza molto formativa, che ha permesso di dare il giusto minutaggio a tutti i ragazzi e di prepararsi al meglio per le qualificazioni all’Europeo, in programma in Grecia dal 13 al 19 novembre.

Elenco dei convocati