Italia Under 19, Bollini CONVOCA due ROSSONERI: ecco chi sono e gli IMPEGNI degli azzurri

Il commissario tecnico dell’Italia Under 19 Alberto Bollini ha convocato due calciatori del Milan per i prossimi impegni

L‘Italia Under 19 si prepara per un importante torneo amichevole in Croazia, dove affronterà avversari di alto livello come Inghilterra, Germania e i padroni di casa croati. Ci sono anche due calciatori del Milan nella lista dei convocati.

Tra i 22 convocati dal tecnico Alberto Bollini figurano infatti due giovani talenti del Milan: Liberali e Camarda, pronti a mettersi in mostra e dimostrare il loro valore in maglia azzurra.