L’Italia Under 17 pareggia in amichevole 4-4 contro la Svizzera a Vercelli. Gol e assist per un giovane del Milan

Otto gol e colpi di scena a non finire a Chiasso, dove la Nazionale Under 17 pareggia 4-4 con la Svizzera vedendo sfumare nel recupero la seconda vittoria nell’arco di tre giorni dopo il successo (4-0) ottenuto nella prima amichevole disputata a Vercelli. All’Italia stavolta non basta segnare quattro reti perché, per due volte sul doppio vantaggio (2-0 e 4-2), si fa riprendere nel finale dopo aver a lungo comandato il match.

In campo anche l’attaccante rossonero Filippo Scotti, che ha realizzato un gol e servito un assist.