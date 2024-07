Italia Ucraina U19 2-3, sconfitta INDOLORE per gli Azzurrini: la PARTITA dei rossoneri in campo. Ecco com’è andata

Finisce con una sconfitta il girone dell’Europeo U19 dell’Italia, che perde per 2 a 3 contro l’Ucraina ma non compromette affatto il proprio primato nel girone e il conseguente approdo alle semifinali del torneo. Gli Azzurrini perdono per 3-2 – reti di Ebone e Romano – e rimangono in 10 per l’espulsione di Christian Corradi.

Ben 3 i calciatori del Milan Primavera in campo: oltre a Magni e Sia, entrambi partiti dal 1′, nella ripresa è subentrato anche Bartesaghi (entrato proprio al posto di Sia).