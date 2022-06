Italia, l'umiltà di Gnonto: «Resto coi piedi per terra, Mancini...»

Wilfried Gnonto ha parlato del momento che sta vivendo: difficile l’impatto con Mancini ma nessuna voglia di montarsi la testa

In esclusiva per Gianlucadimarzio.com, Wilfried Gnonto ha parlato del momento che sta vivendo.

NAZIONALE E MATURITA’ – «L’esame di Mancini è stato difficile, sono sicuro che la maturità lo sarà altrettanto. Adesso sono concentrato solo su quello per dare il massimo, speriamo vada bene. La scuola ha un grande valore sia per me che per la mia famiglia. I miei genitori mi hanno sempre sostenuto cercando di farmi continuare con gli studi».

