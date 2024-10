Italia Israele, successo in campo e fuori per gli azzurri di Spalletti: oltre 7.3 milioni di spettatori su Rai 1 per seguire il match di Nations League

L’Italia del commissario tecnico Luciano Spalletti vince in campo e anche in tv, attirando sempre più tifosi e appassionati. Continua a crescere il numero degli spettatori che guarda le partite della Nazionale italiana, impegnata ieri sera nel match di fase a gironi di Uefa Nations League 2024/2025. Una serata magica certificata dalla vittoria per 4-1 su Israele e condita dall’esordio storico dell’ex Milan Daniel Maldini, che continua la storia della sua famiglia in Nazionale.

Secondo quanto riportato da Sportface, il match del Bluenergy Stadium di Udine contro Israele, su Rai 1 ha totalizzato 7.346.000 spettatori pari al 34.17% di share (primo tempo: 7.381.000 – 32.86%, secondo tempo: 7.312.000 35.54%). Bene anche pre e post partita, rispettivamente con una media di 5.214.000 (25.14%) e 4.297.000 spettatori (24.04%). Altra partita sopra i 7 milioni di spettatori dunque per gli azzurri, che in occasione del match di pochi giorni fa contro il Belgio ne aveva radunati già 7.095.000. E’ ‘tornato‘ l’amore per la Nazionale italiana?