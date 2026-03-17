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Italia, l’Irlanda del Nord si avvicina: i convocati di O’Neill! Annunciati i giocatori che sfiderà la Nazionale di Gattuso
Italia che giovedì 26 marzo affronterà l’Irlanda del Nord nel primo atto dei playoff: questi i convocati dal CT avversario
Per la Nazionale Italiana di calcio sta per arrivare il momento della verità, tra nove giorni, precisamente giovedì 26 marzo alle ore 20:45, ci sarà il primo atto dei playoff per l’accesso ai prossimi Mondiali.
A Bergamo gli azzurri guidati dall’ex Milan Gennaro Gattuso ospiteranno l’Irlanda del Nord. In caso di vittoria in finale ci sarà una tra Galles e Bosnia in trasferta. Nel frattempo arriva la decisione del commissario tecnico Michael O’Neill.
I calciatori convocati dal commissario tecnico irlandese
Portieri – Bailey Peacock-Farrell (Blackpool, in prestito dal Birmingham City), Conor Hazard (Plymouth Argyle), Pierce Charles (Sheffield Wednesday), Josh Clarke (Partick Thistle, in prestito dal Celtic).
Difensori – Daniel Ballard e Trai Hume (entrambi Sunderland), Ciaron Brown e Brodie Spencer (entrambi Oxford United), Paddy McNair (Hull City), Eoin Toal (Bolton Wanderers), Ruairi McConville (Norwich City), Terry Devlin (Portsmouth).
Centrocampisti – Jamie Donley e Jamie McDonnell (entrambi Oxford United), George Saville (Luton Town), Alistair McCann (Preston North End), Shea Charles (Southampton), Isaac Price (West Bromwich Albion), Paul Smyth (Queens Park Rangers), Ethan Galbraith (Swansea City), Justin Devenny (Crystal Palace), Brad Lyons (Kilmarnock), Patrick Kelly (Barnsley), Kieran Morrison (Liverpool).
Attaccanti – Josh Magennis (Exeter City), Dion Charles (Huddersfield Town), Callum Marshall (VfL Bochum, in prestito dal West Ham United), Jamie Reid (Stevenage).