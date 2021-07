Italia-Inghilterra, la decisione sul maxischermo all’Olimpico

Niente maxischermo allo stadio Olimpico per italia-Inghilterra, finale di Euro 2020: ecco i motivi della decisione

L’ipotesi aveva preso corpo negli ultimi giorni, ma non si trasformerà in realtà. Infatti, come rivelato dall’Ansa, non ci sarà alcun maxischermo allo stadio Olimpico per Italia-Inghilterra.

La decisione è arrivata dopo l’ultima riunione del Comitato per l’ordine e la sicurezza, svoltasi in Prefettura. L’ordinanza è arrivata poiché, non essendo considerato un evento sportivo ma di pubblico spettacolo, avrebbero potuto partecipare mille persone al massimo e con deroga 1.500. Confermati invece i maxischermi nelle fanzone di Piazza del Popolo e dei Fori Imperiali.