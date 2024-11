Italia Francia, tantissimi ex giocatori rossoneri e non solo attesi a San Siro: il match sarà fondamentale per la posizione in classifica

La partita tra Italia Francia sarà decisiva per la prima posizione nel girone di Nations League. Ci saranno tantissimi ex giocatori e non solo attesi a San Siro. Il senior advisor del Milan Zlatan Ibrahimovic e l’Ad del Monza Adriano Galliani.

Inoltre, ci saranno tantissime Leggende Azzurre: Paolo Maldini, Fabio Capello, Giorgio Chiellini, Roberto Donadoni, Christian Vieri, Mauro Tassotti, Pietro Vierchowod, i Campioni del Mondo del 2006 Daniele De Rossi, Gianluca Zambrotta, Massimo Oddo, Cristian Zaccardo e Vincenzo Iaquinta. E poi ancora Riccardo Montolivo, Marco Parolo, Antonio Candreva, Alessandro Matri, Stefano Mauri, Fabio Galante e Federico Peluso