Israele Francia 1-4: Theo Hernandez sforna un assist, Maignan non può nulla sul gol preso. E Fofana...

Israele Francia 1-4: in campo si sono visti Maignan e Theo Hernandez. Il terzino ha sfornato un assist per il gol di Guendozi. E Fofana…

La Francia senza Mbappé e Griezmann ha rifilato un secco 1-4 all’Israele, prossimo avversario dell’Italia di Spalletti. A decidere la sfida sono stati i gol di Camavinga, Nkunku, Guendozi e Barcola. Inutile la rete del momentaneo pareggio di Gandelman.

In campo si sono visti sia Maignan che Theo Hernandez, mentre Fofana è rimasto sempre in panchina. Il terzino del Milan ha sfornato l’assist per il gol di Guendozi.