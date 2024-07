Irlanda del Nord Italia U19 0-3: Camarda SHOW! Azzurri primi e qualificati, la PARTITA dei rossoneri in campo

Il Milan futuro trascina di fatto l’Italia U19 contro l’Irlanda del Nord all’Europeo. Azzurri qualificati grazie anche allo show di Camarda

Azzurri primi e qualificati. Il Milan futuro trascina di fatto l’Italia U19 contro l’Irlanda del Nord all’Europeo. Gli azzurri si impongono 0-3 grazie alla doppietta di Camarda e il gol di Zeroli, servito a stappare il match

Oltre l’attaccante e il centrocampista del Milan Futuro protagonisti anche Magni, autore dell’assist per il tris di Camarda, e Bartesaghi che ha sempre spinto sulla corsia esterna. Nel finale spazio anche per Sia che però non è riuscito a lasciare il segno.