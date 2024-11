Inzaghi trema: che tegola in casa Inter! Si ferma il top player, Milan a rischio? Le ultime

Inzaghi trema: tegola per il tecnico dell’Inter. Si ferma per un mese Benjamin Pavard dopo l’infortunio contro il Lipsia. Milan a rischio

Arrivano novità in casa Inter sui possibili tempi di recupero di Benjamin Pavard, e le notizie non sono così positive. L’esito degli esami strumentali ai quali il calciatore si è sottoposto in mattinata è di: distrazione al bicipite femorale della coscia sinistra. Sky Sport ha fatto il punto sui tempi di recupero per l’ex Bayern Monaco.

Lo stop per il francese non sarà breve: con ogni probabilità il giocatore rivedrà il campo non prima dell’inizio del nuovo anno solare, 2025. Non 20 giorni ma circa un mese di stop dunque per lui, con Inzaghi che spera di averlo a disposizione per la Final Four della Supercoppa italiana a Riyad. Milan spettatore interessato.