Inzaghi recrimina ancora: sul derby perso col Milan l'ha ammesso veramente! E lo scudetto...

Inzaghi, tecnico dell’Inter, ha ammesso di aver vissuto un momento di difficoltà dopo il derby perso contro il Milan: le dichiarazioni

Intervenuto in conferenza stampa, Simone Inzaghi è tornato a parlare del derby perso contro il Milan:

ULTERIORE CRESCITA? – «Dopo uno scudetto, una serie di trofei vinti e una finale di Champions uno potrebbe dire, ma… Invece quello che io voglio assieme al mio staff è di continuare a migliorarci perché il calcio evolve e le squadre diventano sempre più organizzate. Bisogna cercare di far sempre meglio, sapendo che tutte le partite sono difficili. Se penso all’ultima contro lo Young Boys, una squadra che in questo momento sta faticando e ha dovuto cambiare allenatore. Ma ci ha creato diverse difficoltà. La bravura della squadra è quella di migliorarsi giorno per giorno sapendo che ci sono delle difficoltà nel percorso, noi ne abbiamo attraversata una perdendo il derby».

SE CI DA FASTIDIO IL FATTO CHE LA JUVE E LE ALTRE SI NASCONDANO COME FAVORITE ALLO SCUDETTO? – «Non so se sia una strategia o qualcos’altro. Io posso parlare per me. Noi partiamo ad inizio stagione con gli obiettivi che sono lì, poi il nostro obiettivo è di fare più partite possibili per far sì di arrivare più avanti possibile nelle coppe e cercare di dar soddisfazione in campionato. Poi come l’Inter secondo me ci sono altre 4-5 squadre che sono accreditate nello stesso modo, che hanno lo stesso nostro obiettivo. Quest’anno ancor di più perché hanno fatto grandi investimenti».

LA CONFERENZA STAMPA DI INZAGHI