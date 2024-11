Inter Venezia 1-0: Lautaro e il VAR salvano Simone Inzaghi a San Siro

Inter Venezia 1-0: una rete di Lautaro e il VAR nel finale regalano i tre punti a Simone Inzaghi. Nerazzurri a -1 dal Napoli

L’Inter non si lascia scappare la grande occasione regalata dal colpaccio dell’Atalanta a Napoli. I nerazzurri, col brivido finale, riescono a battere un Venezia coriaceo e anche pugnace. A San Siro, finisce 1-0 per i campioni d’Italia allenati da Simone Inzaghi e la decide una stoccata di Lautaro Martinez. Nel finale, doccia fredda solo sfiorata per San Siro: Sverko pareggia, ma la butta dentro con la mano. E l’1-1 resta nelle polemiche arbitrali.

Nerazzurri ora a +7 sul Milan di Paulo Fonseca che ha comunque, va ricordato, una partita in meno.