Inter Torino 3-2, THURAM spacca il match con una tripletta: il RESOCONTO.

Nella partita del sabato sera della Serie A l’Inter ha sconfitto il Torino per 3-2. L’assoluto protagonista dell’incontro – senza alcun dubbio – è stato Marcus Thuram, autore di una tripletta.

Per il Torino, invece, sono andati in gol Vlasic e Zapata, uscito in barella dal campo per un problema al ginocchio. I nerazzurri, dunque, superano momentaneamente il Milan, in attesa del match contro la Fiorentina.