Inter, sfida al Milan lanciata: i giocatori cantano cori contro i rossoneri

L’Inter lancia la sfida al Milan in questo finale di campionato. Di rientro da Roma, i nerazzurri hanno intonato cori contro i rossoneri

Qualche coro, un paio di sigari, un trofeo in più in bacheca, ma anche la testa già al campionato. L’Inter che è rientrata a tarda notte da Roma dopo la terza vittoria consecutiva sulla Juve crede sempre di più alla possibilità di rimontare il Milan nelle ultime due curve. In aereo c’è stato anche qualche sfottò al Diavolo.

Lo riporta la Gazzetta dello Sport.