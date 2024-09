Inter Milan, NON solo Theo e Leao! Rossoneri sulle SPALLE di questo giocatore: per lui sarà la PRIMA volta

Come riporta la Gazzetta dello Sport, nel derby tra Inter e Milan si attendono le reazioni di Theo e Leao, ma non solo…

La Gazzetta dello Sport di oggi 20 settembre riserva una pagina a chi dovrà essere protagonista nel derby tra Inter e Milan, sfonda rossoneri. Inevitabilmente i nomi sono quelli di Theo e Leao, ma a questi si aggiunge anche quello di Pavlovic. Il serbo nella conferenza stampa di presentazione si era detto abituato a giocare questo tipo di partite, avendo disputato più volte il derby di Belgrado. La pressione e gli avversari, però, saranno ben diversi.

Lo sanno bene Theo Hernandez e Rafa Leao. I due giocatori più rappresentativi del Milan non vincono un derby dal lontano 3 settembre 2022. Da lì in poi sono arrivate sei sconfitte nette, comprese le due in semifinale di Champions. La Gazzetta definisce Theo senza turbo, acciaccato ancora da una preparazione estiva a rilento per via dell’Europeo. Allo stesso modo, si aspetta ancora di vedere il ‘vero‘ Leao sulla fascia sinistra.