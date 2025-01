Inter Milan, spunta la clamorosa tentazione di Conceicao! Tifosi increduli, può giocare lui dall’inizio

Inter Milan, clamorosa tentazione per Sergio Conceicao: il tecnico starebbe pensando di lanciare Leao dal primo minuto

Come riferito da Tuttosport, in casa Milan e nella testa di Sergio Conceicao aleggia una clamorosa tentazione in vista della finale di Supercoppa Italiana di questa sera contro l’Inter.

La tentazione si chiama Leao. Il portoghese ieri si è allenato in gruppo – come

Jimenez e Loftus-Cheek; Gabbia fermo per influenza – e Conceiçao oggi deciderà se portarlo

in panchina o lanciarlo addirittura dall’inizio. Al momento resiste la prima ipotesi, con Jimenez a sinistra in un 4-4-1-1 o 4-2-3-1, ma chissà… Musah a destra (per Bennacer) e Pulisic trequartista dietro Morata.