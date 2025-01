Inter Milan, Calamai a sorpresa: «Nerazzurri nettamente favoriti ma c’è questa strana sensazione»

Inter Milan, Luca Calamai, noto giornalista, ha commentato la finale di stasera in Supercoppa Italiana: le dichiarazioni

Dalle colonne di TMW, Luca Calamai, noto giornalista, ha commentato così Inter-Milan, finale di Supercoppa Italiana a Riyad:

PAROLE – «Stasera si gioca a Riad la finale di Supercoppa italiana. Come ha scritto Lorenzo Di Benedetto nell’editoriale dopo Milan-Juve una sfida così bella meritava lo scenario di San Siro con ottantamila anime innamorate. Certo, il calcio, soprattutto quello italiano, ha un disperato bisogno di soldi. Ma chi si preoccupa della passione dei tifosi? Che dovrebbe essere il vero motore di tutto il movimento. Passando all’aspetto tecnico l’Inter di Inzaghi è “troppo” favorita. E questo deve suonare come un serio campanello d’allarme per i nerazzurri. I derby hanno storie strane. Spesso le formazioni che sembrano inferiori (in questo caso sulla carta il Milan) riescono a ottenere risultati clamorosi. Però se l’Inter fa l’Inter…».