Inter Milan, sono TRE i derby di giornata! I rossoneri SOGNANO la tripletta, il programma COMPLETO

Inter-Milan, non solo Serie A: sono tre i derby in programma questa domenica. Di seguito il programma completo

Non solo Inter e Milan, ma come riporta Tuttosport, oggi Milano si ferma e sarà teatro di altre due sfide stracittadine, che vedranno sfidarsi nerazzurri e rossoneri ma in campi diversi.

Questa domenica di Derby si apre con l’Inter Primavera di Zanchetta, che alle 11 sfida il Milan di Guidi al Konami Youth Center, nel match valido per la quinta giornata di campionato. Nel pomeriggio, alle 15 e 45, l’arena civica di Brera ospiterà l’ennesimo derby di giornata, ovvero quello tra Inter Women e Milan Women.