Inter Milan, DECISIONE irremovibile della Curva Sud! TREGUA derby, contestazione SOLO in un caso. I dettagli

Inter-Milan, decisione irremovibile della Curva Sud in vista del derby di domani sera: contestazione solo in un caso

Come riportato dal Corriere dello Sport, la Curva Sud del Milan ha preso una decisione precisa in vista del derby di domani sera contro l’Inter.

Il secondo anello blu di San Siro sarà colorato da una coreografia della Curva Sud Milano, la quale ha intenzione di sostenere con forza la squadra in un momento e in una partita così delicati. Almeno nelle prime fasi della serata. Se le cose dovessero mettersi male, infatti, sulla scia di quanto già visto martedì, partirà la protesta e la contestazione da parte di tutta la tifoseria rossonera, compresa quella non organizzata.