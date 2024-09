Inter Milan, il PRONOSTICO di Ventola non dà scampo ai rossoneri: «Troppo DIVARIO, finisce così». Le parole dell’ex nerazzurro

Ventola, ex attaccante dell’Inter, in un’intervista concessa ai microfoni di Tuttosport ha fatto un pronostico sul derby di domani contro il Milan.

LE PAROLE – «Tenendo conto della forza delle due squadre e del momento dal punto di vista mentale e della quadratura, vedo troppo divario. Finisce 3-1 per l’Inter. Calhanoglu potrà esssere decisivo per i nerazzurri, Morata per il Milan».