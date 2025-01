Inter Milan, c’è un peggiore nel successo in Supercoppa: il giudizio non lascia scampo

Inter Milan, La Gazzetta dello Sport ha scelto il peggiore della sfida che ha regalato la Supercoppa Italiana ai rossoneri

In Inter–Milan c’è un peggiore in campo, nel successo conquistato dai rossoneri, non tutti sono stati promossi. La Gazzetta dello Sport ha dato un’insufficienza a Emerson Royal (5,5), Jimenez (5), Reijnders (5,5), ma il peggiore secondo il quotidiano è stato Thiaw.

THIAW 5, IL PEGGIORE – «Una chiusura provvidenziale e non ha paura nei duelli. Poi solo errori (o quasi): sull’1-0 Lautaro lo fa secco con il dribbling, sul 2-0 perde Taremi».