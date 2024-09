Inter Milan, Ceccarini AVVISA FONSECA: «Si giocherà TUTTO, le VOCI SUL FUTURO…». Le ultimissime notizie sui rossoneri

Ceccarini, in un editoriale per TMW, ha fatto il punto sul futuro di Fonseca al Milan.

CECCARINI – «Paulo Fonseca si gioca il Milan. Quella di stasera è la grande occasione o forse l’ultima per tenersi stretta la panchina rossonera. Il momento è delicato e solo un risultato positivo e convincente potrebbe salvare una situazione che si è fatta di nuovo complicata dopo la sconfitta contro il Liverpool. Il tecnico portoghese è arrivato a un bivio e se pensiamo che è solo la quinta giornata il progetto iniziato in estate rischia di infrangersi sugli scogli. È evidente che sarà la notte più importante di questa stagione e da come finirà dipenderà anche il futuro immediato del Milan».