Inter Milan, dal rischio ESONERO alla possibile SVOLTA: il PARALLELISMO tra Inzaghi e Fonseca. Il punto della situazione

Poco più di un anno Inzaghi si trovava nella stessa situazione che sta attraversando ora Fonseca al Milan, con il rischio esonero dietro l’angolo fino al cambio di rotta decisivo.

A ricordarlo è la Gazzetta dello Sport sottolineando come l’allenatore dell’Inter, dopo la sconfitta con il Monza del 15 aprile 2023, era fuori dalla zona Champions e veniva da 5 sconfitte in 7 partite. In quel momento, come sta succedendo ora a Fonseca, si fecero i nomi di eventuali successori come De Zerbi e Thiago Motta. Poi Inzaghi riuscì a vincere 8 partite di fila e a chiudere al terzo posto accedendo in finale di Champions League dopo aver battuto due volte il Milan in semifinale. Fonseca deve quindi aggrapparsi al derby di domenica per risalire la china in campionato, ma sopratutto per svoltare e recuperare credibilità.