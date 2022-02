ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Inter e Milan, domani, alle 18.00 a San Siro, si sfideranno per la 176° volta. I precedenti sorridono ai nerazzurri

Domani, alle ore 18.00, a San Siro, scenderanno in campo Inter e Milan per un Derby che vuole dire molto in chiave scudetto.

La partita di domani sarà il 176° incrocio tra i due club. I precedenti dicono che è l’Inter in vantaggio, con 67 successi, contro i 52 del Milan. I pareggi sono 56.