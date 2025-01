Inter Milan, Conceicao: «La fortuna esiste! Noi dobbiamo essere bravi a fare questa cosa». Le sue recenti dichiarazioni

Conceicao, nuovo tecnico del Milan, presenta la finale di Supercoppa Italiana di domani contro l’Inter. Di seguito le sue parole sulla fortuna.

CONCETTO DI FORTUNA – «La fortuna non arriva se non lavori al massimo. Dopo ci vuole anche un pò di fortuna ma quella arriva se sei serio e lavori bene. Puoi avere tutta la fede del mondo ma devi fare. Come l lotto, per pensare di vincere devi giocare. Noi dobbiamo giocare con fame e ambizione, poi conta pure la fortuna».