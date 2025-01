Inter Milan, Bianchin sicuro: «Leao ci sarà! Lui e Gabbia attesi in panchina»

Inter Milan, Luca Bianchin, noto giornalista, ha svelato le ultime novità da Riyad in vista della finale di domani in Supercoppa Italiana

Luca Bianchin, noto giornalista della Gazzetta dello Sport, ha fornito questo importante aggiornamento sulle ultime di formazione in casa Milan in vista della finale di Supercoppa Italiana contro l’Inter:

PAROLE – «Le ultime da Riyad sul Milan. Leao ha fatto tutto l’allenamento: sta bene. Gabbia influenzato. Sono attesi in panchina. Jimenez provato anche a destra, con Pulisic sull’altra fascia. Musah favorito su Bennacer per giocare in mezzo con Fofana (e Reijnders)».