Abraham a Milan TV «Dovevo SEGNARE, ma la cosa importante è la VITTORIA»

Tammy Abraham commenta la vittoria del Milan sull’Inter: dopo sei derby persi consecutivamente i rossoneri tornano a imporsi

PRIMO DERBY – «Siamo contentissimi perché volevamo vincere per i tifosi e regalare loro questa vittoria. Non riesco a descrivere come mi sento per il mio primo derby»

VITTORIA DI SQUADRA – «Sapevamo di essere una buona squadra anche se non abbiamo avuto un buon inizio. Volevamo dimostrare che nessuno si deve dimenticare di noi. L’Inter è fortissima ma noi abbiamo giocato da squadra dal primo all’ultimo minuto. Siamo contenti»

SENZA GOL – «Dovevo segnare nel mio primo derby ma la cosa più importante è la vittoria. Vengo da un brutto infortunio e voglio dimostrare che sono tornato. Ora dobbiamo festeggiare con i tifosi»