Inter, l’esclusione dall’Europa si fa sentire: Nainggolan al Cagliari

Inter, la rosa è troppo ampia dopo l’eliminazione dall’Europa: Radja Nainggolan torna al Cagliari in prestito

L’Inter a sorpresa è stata eliminata dalle competizioni continentali in seguito all’ultimo posto nel girone di Champions ottenuto nelle scorse settimane. Come prevedibile sono diverse le ripercussioni sul calciomercato che riguarderanno la rosa di Antonio Conte, oggi troppo folta per prendere parte a solo due competizioni.

Proprio per questo motivo, come svelato da La Gazzetta dello Sport, Radja Nainggolan lascerà l’Inter per vestire nuovamente la divisa del Cagliari: il centrocampista belga si trasferisce in Sardegna con la formula del prestito secco.