Inter, Conte: «Non concediamo speranze a chi sta inseguendo»

Antonio Conte, allenatore dell’Inter, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match contro il Napoli

Antonio Conte, allenatore dell’Inter, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match contro il Napoli. Queste alcune delle sue dichiarazioni:

«Il Napoli lotta per la Champions League, noi potevamo giocarci qualche bonus qui. Il martello pneumatico è entrato nel cervello dei miei calciatori, che stanno sempre sul pezzo e non concedono speranze a chi sta inseguendo. Oggi abbiamo lasciato due punti nei confronti del Milan, ma questo pareggio poteva essere messo in preventivo».